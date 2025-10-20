Potenza: auto in fiamme in provincia!

Auto in fiamme in provincia di Potenza.
L’incendio si è verificato sulla Fondovalle dell’Agri.
Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco.
Giorni di grande festa per Miss Italia 2025 Katia Buchicchio. Oggi, 20 ottobre, Katia compie diciannove anni e celebrerà questo importante traguardo con i suoi…
“Le parole dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, confermano una visione industriale solida e coerente con gli impegni assunti verso il nostro Paese. La Basilicata…
Dal Rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei 106 capoluoghi di provincia italiani riferite ai…
“Siamo confidenti che il lancio di vetture ibride possa rappresentare un punto di partenza per la ripresa degli stabilimenti Stellantis in Italia e prendiamo atto…
Anas informa: “Sulla SS 658 “Potenza-Melfi” è temporaneamente chiuso un tratto in entrambe le direzioni al km 9,700 a causa di un incidente nel comune…
Dal 29 ottobre ripartirà il Frecciarossa con le tre fermate lucane di Metaponto, Ferrandina e Potenza. Ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e…
Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 16 ottobre lungo la Fondovalle dell’Agri, in provincia di Potenza, è morto in ospedale Gabriele Ventre,…
Assalto dei ladri a Potenza ieri notte. Ad essere stata colpita un’azienda del luogo. I malviventi sono scappati poi con la refurtiva. Il ripetersi di…
Il Comune di Tito comunica che dal 26 Ottobre 2025 al 28 Marzo 2026, il cimitero comunale osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:…
Stamane, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,…
Dopo il primo incontro tenutosi al Parco Tre Fontane, il progetto “Fontane di Comunità“, promosso da Appennino Smart, torna con un nuovo appuntamento pubblico mercoledì…
Il segretario cittadino di Potenza dei Fratelli d’Italia e consigliere regionale Alessandro Galella, congiuntamente a Fernando Picerno, segretario cittadino di Forza Italia e consigliere regionale…