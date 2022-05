Potenza, Bardi ha incontrato il Premio Nobel per la Pace: “La Basilicata è un posto magnifico che merita l’impegno di tutti”. I dettagli

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato il Premio Nobel per la Pace, Jody Williams, che ricopre il ruolo di Presidente della Fondazione Città della Pace per i bambini, in visita oggi in Basilicata.

Il Premio Nobel ha evidenziato la:

“felicità di essere qui, in terra lucana, una Regione a me molto cara, anche perché mia nonna era lucana, e per la quale mi sto impegnando con tutta me stessa.

Sono un’attivista e quindi mi interessa solo raggiungere gli obiettivi concreti, senza curarmi troppo della diplomazia.

La Basilicata è un posto magnifico che merita l’impegno di tutti, associazioni e istituzioni”.

Il Presidente Bardi ha omaggiato Jody Williams di una copia di “Storia della Basilicata”, edita da Laterza, e ha poi avanzato la proposta di attivare tutte le procedure per riconoscere la cittadinanza onoraria a Jody Williams, che ha accettato l’invito con grande entusiasmo.

Successivamente, si è tenuta una riunione operativa in Sala Verrastro, alla presenza anche del Capo di gabinetto, Michele Busciolano.

