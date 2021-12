Potenza, buone notizie: pioggia di fondi per buoni spesa e buoni viaggio! Ecco tutti i dettagli

L’Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Potenza avvia un’ulteriore misura a sostegno dei nuclei familiari che versano in stato di bisogno in conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, attraverso la concessione dei buoni spesa.

Lo stanziamento disponibile è pari a euro 210.843,50 per buoni spese ed euro 139.662,97 per buoni viaggio.

Spiega con soddisfazione l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno:

“In queste ore stiamo predisponendo gli ultimi adempimenti procedurali atti ad assicurare alle famiglie in difficoltà, presenti nel Comune di Potenza, i contributi previsti dall’art. 2 del DL 23 novembre 2020 n. 154 e dall’art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il buono spesa è erogato in modalità digitale via QR Code, consente l’acquisto di prodotti alimentari, per l’igiene e farmaci ed è spendibile negli esercizi commerciali con sede nel Comune di Potenza, inseriti nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa.

Il buono viaggio è riconosciuto a titolo di rimborso per la copertura del 50% del costo di corse effettuate in taxi/NCC, in misura comunque non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, sostenute nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ed erogato sulla base delle fatture/ricevute presentate.

Anche la richiesta dei bonus è in modalità digitale, nel rispetto della previsione vigente che le pubbliche amministrazioni rendano fruibili i propri servizi in rete, al fine di permettere di presentare ai cittadini ed alle imprese istanze, dichiarazioni e autocertificazioni per favorire lo sviluppo e l’accesso ai servizi via mobile.

A tale riguardo l’Amministrazione comunale ha potenziato il ventaglio dei servizi a sostegno dei cittadini, tenendo conto anche di un’eventuale bassa conoscenza delle tecnologie degli stessi, per soddisfare ogni esigenza in relazione all’eterogeneità dei beneficiari, affinché la transizione digitale costituisca una pronta risorsa per facilitare la fruizione dei servizi.

La pandemia da Covid-19 ha ampliato le ineguaglianze del nostro contesto sociale; dobbiamo prendere atto di una accresciuta vulnerabilità del tessuto sociale.

Potenziare le misure a favore di nuclei familiari in stato di necessità è un dato rilevante e necessario per sostenere l’inclusione delle persone”.

Dalle ore 16:00 del 7 Dicembre 2021, i cittadini interessati potranno presentare la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa attraverso la piattaforma dedicata.

Il modulo di domanda è raggiungibile all’indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/potenza/ e sarà attivo dal giorno 7 Dicembre 2021 alle ore 11:59:59 del 22 Dicembre 2021.

A far data dal 9 Dicembre, è operativo, previo appuntamento telefonico, anche il servizio di supporto informativo e di accompagnamento ai cittadini, presso la Porta Sociale Potenza Centro, con sede in Potenza alla via Stefano Iosa n. 11/13 e la Porta Sociale Potenza Nord Ovest, con sede in Potenza alla Piazza Don Pinuccio Lattuchella.

Sarà, pertanto, possibile per i cittadini che hanno necessità di assistenza per la compilazione della domanda, rivolgersi ai seguenti sportelli previo appuntamento telefonico:

1. Sportello informativo e accompagnamento “Potenza Centro”: 0971/471885 orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

2. Sportello informativo e accompagnamento “Potenza Nord Ovest”: 0971/1800274 orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’Ufficio Servizi Sociali rimarrà disponibile per fornire informazioni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ai seguenti recapiti:

0971/415789

0971/415105

0971/415128

Si ricorda, inoltre, che gli esercizi commerciali interessati ad essere inseriti nell’elenco comunale per l’accettazione dei buoni spesa possono presentare istanza utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Potenza all’indirizzo http://www.comune.potenza.it/?page_id=11541 area tematica “Sociale”

