Potenza Calcio-Juve Stabia: ecco il risultato della partita!

Oggi, alle ore 17:30, allo Stadio “Viviani” è andato in scena Potenza – Juve Stabia, gara valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022.

Quella di oggi tra Potenza e Juve Stabia è stata la classica partita da dentro o fuori, per entrambe.

Il Potenza aveva bisogno di un punto per guadagnare la salvezza matematica e allontanare lo spettro dei playout.

Le Vespe, invece, inseguivano i playoff e dovevano ottenere il massimo.

Oggi pareggio per il Potenza che ha giocato in casa contro Juve Stabia.

Uno il gol messo a segno dalla squadra potentina da Ferreira al 16′.

Risultato difeso anche nel secondo tempo fino a quando Della Pietra all’84’ per Juve Stabia segna la rete del pareggio.

Forza Potenza, continua così!

Di seguito risultato e classifica aggiornata.

