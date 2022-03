Potenza Calcio-Paganese: ecco il risultato della partita

Si è appena concluso il match Potenza Calcio-Paganese giocato allo stadio Viviani e valido come recupero della 29esima giornata del girone C di Serie C.

Questa sfida, ricordiamo, avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 26 febbraio ma fu rimandata per neve.

Il primo tempo, purtroppo, ha visto il vantaggio della squadra avversaria che ha segnato al 22′ con Tommasini.

Durante il secondo tempo i rossoblù pareggiano al 64′ su gol di Zenuni.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 1-1.

Questa la classifica.

