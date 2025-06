Potenza Calcio: prolungato il contratto al Dirigente Sportivo Vincenzo De Vito. Auguri di buon lavoro

La Società Potenza Calcio rende noto di aver siglato l’accordo per il prolungamento contrattuale del Dirigente Sportivo Vincenzo De Vito fino al 30 Giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Alla sua prima annata alla guida della Direzione Sportiva rossoblù, l’avvocato irpino ha raccolto 56 punti in campionato (49 in seguito alle esclusioni decretate nel girone C di serie C 2024/25) conquistando il settimo posto in classifica e l’accesso al secondo turno dei playoff Nazionali di Serie C Now 2024/25.

La lungimiranza dimostrata nell’individuazione dei giovani talenti, marchio di fabbrica che ha contraddistinto gran parte della sua carriera, unita ad una spiccata propensione alla creazione di gruppi squadra dal grande spessore umano e tecnico, contribuisce a rendere la figura di Vincenzo De Vito un profilo di assoluta esperienza, in linea con il progetto tecnico del club rossoblù.

La società è lieta di rinnovare gli auguri di buon lavoro al DS De Vito, fermamente convinta della sua competenza e dei suoi valori umani e professionali.