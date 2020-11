Potenza Calcio: purtroppo ancora una sconfitta

Si è appena concluso il match Palermo-Potenza Calcio presso lo stadio siciliano Barbera, valevole per il recupero della seconda giornata d’andata nel girone C di Serie C.

I Rossoblù arrivano da una sconfitta, nonostante il cambio della guardia in panchina tra Mario Somma ed Ezio Capuano.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, all’86’ ecco il vantaggio del Palermo: su un cross di Silipo, Luperini si avventa sul pallone e, in spaccata, al volo, batte Marcone.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 1-0.

Non molliamo, forza Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)