“Potenza cambierà volto. Cominceremo piantando alberi in una delle zone nevralgiche della città”! Ad annunciarlo…

Ufficio Verde del Comune di Potenza, Consorzio regionale di Bonifica e Acta parteciperanno congiuntamente alla Giornata mondiale dell’Albero.

Ad annunciarlo, l’assessore all’Ambiente, Energia e Turismo, Alessandro Galella, che ha convocato tutti gli interessati per la giornata do domani, Giovedì 21 Novembre, alle ore 11:00, nei pressi della Chiesa ‘Don Bosco’.

Ha proseguito Galella:

“Cominceremo piantando alberi in una delle zone nevralgiche della città, con il programma di proseguire sull’intero territorio comunale.

La ‘Giornata mondiale dell’albero’ quest’anno vuole essere l’ideale avvio di un percorso che porteremo avanti facendo sì che sempre di più gli alberi, le piante, il verde, diventino protagonisti di Potenza.

Abbiamo già cominciato nei mesi scorsi con un’azione mirata e continua, che ha visto impegnati quotidianamente decine di donne e uomini, di Acta e del Consorzio, lavorare fianco a fianco, per garantire la manutenzione di parchi, spazi verdi, aree attrezzate, ma anche di centinaia di tombini, zanelle stradali e scoli d’acqua, con operazioni finalizzate al miglior deflusso delle acque piovane e, in generale, a un incremento complessivo del decoro cittadino e, quindi, della qualità della vita di potentini e ospiti del capoluogo.

Con la piantumazione di nuovi alberi e con i progetti che abbiamo in essere per i parchi cittadini nei prossimi mesi, sono convinto che Potenza cambierà volto, offrendo a tutti, a cominciare dai bambini, un ambiente bello e sicuro dove divertirsi, giocare e crescere in maniera sana e nel rispetto della natura che ci circonda”.

seguito la locandina dell’evento.