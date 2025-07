Potenza, Campi scuola di Protezione civile per ragazzi da 10 a 16 anni: i dettagli

“L’inizio del periodo delle vacanze scolastiche coincide con un importante momento di crescita dei nostri ragazzi, infatti il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Regioni e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile danno vita ai Campi scuola di Protezione Civile”.

A comunicarlo il responsabile della Protezione civile comunale, Giuseppe Brindisi.

I campi scuola sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, e hanno “l’obbiettivo principale di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dei rischi e della sicurezza, oltre a favorire la comprensione dell’importanza della prevenzione.

Una esperienza formativa che si unisce idealmente alla campagna nazionale ‘Io non rischio’, che vede impegnati Istituzioni e volontari nella campagna di sensibilizzazione dei rischi antropici e naturali”, ancora Brindisi.

Previste esperienze volte alla conoscenza e al rispetto del patrimonio boschivo e naturalistico con i Carabinieri Forestali e Cinofili, al rischio incendi con il Comando dei Vigili del Fuoco, al Servizio 118 Regionale, con la possibilità di ricevere nozioni riguardanti le attività e i compiti del servizio nazionale e locale della Protezione civile.

I ragazzi impegnati in questa esperienza hanno visitato gli uffici della Protezione civile comunale, in via Nazario Sauro “Mobility Center”, in particolare i ragazzi del campo scuola organizzato dai ‘Falchi della Lucania’, accompagnati da Gennaro D’Amico, Katia Monetta e Sara Camera.

Brindisi e i funzionari comunali di Protezione civile hanno incontrato i ragazzi che hanno seguito con attenzione l’illustrazione del responsabile di Protezione civile, che ha preso in esame, in particolare, le attività, i compiti e la legge fondante della Protezione civile in Italia, oltre ai comportamenti da adottare in caso di calamità naturali.

Ha preso il via anche il Campo scuola del Gruppo Lucano – Sezione di Potenza, organizzato da Giuseppe Dapoto, Valentina Rinaldi, Debora e Noemi Pace, Alessandra Nobile inaugurato alla presenza del Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, del dirigente regionale, Giovanni Di Bello e dell’Unità di Staff della Protezione civile comunale.

Il sindaco Vincenzo Telesca, nel rimarcare come i Campi scuola della protezione civile offrano “una grande opportunità di crescita e acquisizione di informazioni utili a fare propri comportamenti idonei e opportuni in caso di calamità” ha sottolineato “l’entusiasmo dei ragazzi che partecipano ogni anno, col loro bagaglio di conoscenze che si amplia sempre più, alimentando la speranza che alcuni di loro scelgano di fornire il proprio contributo nella Protezione civile del futuro”.