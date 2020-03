Potenza, cancellazione mercato mensile: i dettagli

Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), si comunica che il mercato mensile, durante il quale si verifica sempre un significativo affollamento di persone, previsto per il 7 marzo 2020, in via della Fisica della città di Potenza, non sarà tenuto.

Prosegue, sino a diversa comunicazione, la tenuta dei mercati rionali cittadini per i quali è prevista un’affluenza non ostativa del rispetto delle misure di prevenzione di cui al citato decreto.