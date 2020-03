Basilicata, un albero per salvare il pianeta: l’Arpab aderisce alla Giornata del risparmio energetico. L’iniziativa

“M’illumino di Meno” è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibilità lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2020 torna domani, 6 Marzo, ed è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi.

Anche per quest’anno l’ArpaB aderisce alla campagna di sensibilizzazione divulgando un decalogo di consigli utili tutto l’anno non solo per questa giornata dedicata e unendosi al consueto invito di Caterpillar di spegnere le luci, anche in ufficio, per alcune ore pomeridiane.

Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.

Quest’anno, inoltre, l’edizione, oltre all’efficienza energetica, invita a piantare un albero.

Gli alberi sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre e quindi dell’innalzamento delle temperature.

Caterpillar invita Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio ma anche una pianta da davanzale.

Dalla campagna di sensibilizzazione restano sempre indispensabili ed efficaci i suggerimenti estratti da un decalogo rivolto ai cittadini e a chi opera sul posto di lavoro:

spegnere le luci quando non servono;

spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici;

se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;

ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria;

utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne;

non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni;

inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;

utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto;

utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città;

piantare un albero o una pianta.

Di seguito la locandina con i dettagli.