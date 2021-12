Potenza, chiusura ufficio postale a Bucaletto: “un altro flop clamoroso, autobus vuoti e problemi ancora irrisolti”. La denuncia

I consiglieri di centrosinistra Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Angela Fuggetta e Vincenzo Telesca scrivono in una nota:

“La vicenda dell’ufficio postale di Bucaletto testimonia, ancora una volta, l’incapacità di questa Amministrazione di trovare soluzioni a problematiche che riguardano i servizi di prima necessità da garantire ai cittadini.

Nelle scorse settimane, Comune e Poste italiane avevano garantito il loro impegno per la riapertura dell’ufficio ‘nel minor tempo possibile’.

Come è del tutto evidente, anche in questa occasione gli annunci e le promesse sono rimasti tali.

Nel frattempo, i residenti del quartiere non hanno potuto usufruire nemmeno dell’ ATM.

Una situazione che ha assunto i contorni del grottesco nel momento in cui la giunta ha annunciato di aver messo a disposizione un ‘Servizio navetta gratuito’ (autobus Trotta) per consentire ai cittadini di Bucaletto di raggiungere l’ufficio postale di via Grippo.

Si è trattato di un altro flop clamoroso, autobus vuoti e problemi ancora irrisolti.

Peraltro, sulla vicenda del trasporto pubblico siamo ancora in attesa di chiarimenti urgenti da parte del sindaco in merito al rinnovo del contratto di servizio.

I potentini continuano a subire disagi e malfunzionamenti gravi che riguardano gli impianti delle scale mobili.

Altro tema da non sottovalutare è la palese inadeguatezza delle linee urbane che dovrebbero garantire il collegamento tra le diverse aree della città.

In conclusione, l’unica amara certezza di queste ore è lo stato d’agitazione di tanti lavoratori ai quali Trotta ha comunicato di non poter pagare la tredicesima.

Tra una crisi di maggioranza e l’altra, qualcuno provi a tenere a mente che il capoluogo di regione ha un’urgentissima necessità di essere amministrato.

In qualità di consiglieri di centrosinistra, abbiamo presentato un’interrogazione urgente con l’obiettivo di pretendere chiarezza immediata in merito alle azioni che gli amministratori vorranno mettere in campo per fornire delle risposte ai cittadini.

Questa situazione non è più tollerabile“.

