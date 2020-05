Potenza, circuito ciclopedonale intorno al Basento: “garantire alle famiglie e ai bambini la possibilità di giocare e godere degli spazi in piena sicurezza”

“La politica ha bisogno di cambiare, basta con i proclami e annunci.

È arrivato il momento di sviluppare idee concrete e utili da mettere in campo sin da subito così come hanno fatto quattro consiglieri del comune di potenza che hanno proposto una idea progettuale che prevede la realizzazione di un circuito ciclopedonale a monte del parco del Basento per riqualificare un area, ad oggi, poco regolamentata e anche degradata”.

E’ quanto sostengono in una nota congiunta i consiglieri Bernabei, Di Giuseppe, Galgano e William che proseguono:

“L’ idea è nata quando, nel corso dei lavori svolti in seno alla commissione competente, ci si è resi conto della esistenza di innumerevoli progetti pensati e immaginati molti anni fa.

Progetti che oggi servono davvero alla città? Questa è la domanda che si sono da subito posti.

Da questo siamo voluti partire abbandonando per un attimo la politica del dire per quella del fare; benché appartenenti a partiti diversi, sottolineano, l’unità di intenti e la stessa visione del bene comune hanno rappresentato il collante della nostra collaborazione; il contributo che abbiamo dato a questo progetto è frutto dell’esperienza che ciascuno di noi ha maturato in campo professionale, imprenditoriali ma soprattutto come fruitori della città.

La proposta prevede la costruzione di un circuito intorno al Basento ed è nata dalla necessità di garantire, alle famiglie e ai bambini che abitualmente affollano il parco, la possibilità di poter giocare e godere degli spazi in piena sicurezza;

il percorso immaginato a monte del parco infatti sarà destinato agli amanti delle due ruote che oggi “invadono” l area sottostante e da coloro che praticano altre attività sportive come la corsa, il pattinaggio su strada… la pista inoltre è stata concepita anche per poter essere goduta di notte avendo pensato di installare una scia di luci che abbraccerà l’intero percorso.

Il progetto illustrato al Sindaco verrà presentato nelle Commissioni permanenti di riferimento.

Nell’auspicio che si riescano a reperire i fondi necessari per far sì che tutto questo possa al più presto diventare una realtà”.

