Potenza: da Motor France arriva in esclusiva la Nuova Citroën C5 Aircross, modello di comfort, sicurezza e innovazione!

Sabato 15 e domenica 16 novembre, Motor France apre le porte per presentare il Nuovo Citroën C5 Aircross, il SUV che ridefinisce il concetto di comfort, sicurezza e innovazione.

Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino un modello che unisce design audace, tecnologie all’avanguardia e una guida davvero confortevole.

Il Nuovo C5 Aircross si distingue per il design moderno e robusto, con linee decise e un frontale dinamico, mentre i dettagli cromati e i fari LED lo rendono immediatamente riconoscibile su strada.

L’abitacolo, ampio e luminoso, è progettato come un vero e proprio salotto lounge, grazie ai sedili Advanced Comfort® regolabili elettricamente, riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, e alle sospensioni Progressive Hydraulic Cushions® che garantiscono un’assoluta morbidezza sulle asperità della strada.

L’abitacolo offre anche tetto panoramico, bracciolo centrale con portabicchieri e porte USB-C, illuminazione ambientale regolabile e touchscreen Waterfall HD con integrazione Apple CarPlay, Android Auto e ChatGPT per un’esperienza digitale all’avanguardia.

La Nuova C5 Aircross dispone di tecnologie avanzate di guida e sicurezza, tra cui Citroën Matrix LED, Head-Up Display esteso e sistemi di assistenza alla guida del Pack Drive Assist 2.0, per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole.

Disponibile in diverse propulsioni, tra cui ibrido, plug-in hybrid ed elettrico, la C5 Aircross offre fino a oltre 100 km in modalità elettrica nella versione ibrida plug-in e fino a 680 km in ciclo combinato WLTP nella variante elettrica.

La piattaforma STLA-Medium garantisce grande flessibilità e spazio a bordo, ottimizzando comfort ed efficienza.

Inoltre, Citroën ha introdotto 8 anni di garanzia su tutti i veicoli nuovi, per viaggiare con serenità e sicurezza.

Durante il Porte Aperte di Sabato 15 e Domenica 16 novembre, i consulenti Motor France saranno a disposizione per fornire preventivi personalizzati e informazioni sulle offerte disponibili, senza impegno.

Appuntamento a Potenza, nella sede Citroën in Via dell’Edilizia 8 per lasciarsi sorprendere dal nuovo standard di comfort, sicurezza e tecnologia dei SUV Citroën.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino le ultime novità del mondo Citroën e usufruire di consulenze personalizzate sui veicoli.