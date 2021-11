Potenza: dal Ministero “Stella al Merito del Lavoro” per la signora Porsia! Complimenti

Per il dodicesimo anno consecutivo, Poste Italiane partecipa con i propri dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita dal Ministero ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 70 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

Tra questi, una lavora a Potenza.

Parliamo di Porsia Rossetti che entusiasta spiega:

“Lavoro in Poste dal 1984, sono stata applicata in vari settori lavorativi e dal 1990 mi occupo di gestione del personale della Filiale di Potenza.

Ho vissuto con ogni impegno, disponibilità ed entusiasmo tutte le trasformazioni e i cambiamenti di Poste italiane allineandomi sempre alle innovazioni e cercando di conciliare il bene dell’azienda con quello dei colleghi.

Sono felice e orgogliosa di far parte della grande famiglia di Poste Italiane che in 37 anni di lavoro mi ha dato la possibilità di crescere sia dal punto di vista professionale ma soprattutto da quello umano collaborando, lavorando, confrontandomi, condividendo situazioni difficili sia con i colleghi che con i diversi Responsabili ai quali va il mio più sentito ringraziamento.

Sono infinitamente onorata ed emozionata dal riconoscimento conferitomi dall’azienda”.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25.

Il 50 per cento delle onorificenze è riservato a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.

La cerimonia di consegna della onorificenza è prevista il prossimo 27 Novembre (alle ore 11.00), al teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza.

