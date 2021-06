Potenza: donate 700 mascherine a Comune e Protezione Civile! I dettagli

Il centro Europe Direct Basilicata nel corso di un apposito incontro tenutosi preso la Sala Dell’Arco del Municipio della città capoluogo di regione, ha donato 700 mascherine chirurgiche al Comune di Potenza.

Ha detto il Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“L’azione meritoria svolta dal centro Europe Direct Basilicata della Commissione europea nella nostra regione è sotto gli occhi di tutti; non soltanto sviluppa azioni di grandissimo livello educativo, culturale e formativo offrendo centinaia di opportunità ai giovani lucani ma si impegna concretamente, come ha fatto anche oggi, in azioni di supporto sociale per aiutare i più deboli e coloro che hanno maggior bisogno, specie in questo momento ancora difficile per la pandemia. Credo sia giusto e doveroso ringraziare l’intera struttura di informazione per questa ennesima azione di sostegno ed aiuto ed in primis il suo Direttore Antonino Imbesi che l’ha fortemente voluta e sviluppata.”

Le mascherine verranno utilizzate dall’Assessorato alle politiche sociali e dalla Protezione Civile comunale per dare un supporto alle persone in difficoltà.

Ha sottolineato Matteo Restaino, Presidente della Quinta Commissione Consiliare del Comune, competente per le materie della Protezione Civile:

“Il Centro Europe Direct Basilicata è una struttura di eccellenza che giorno per giorno dimostra il suo altissimo valore. Come Amministrazione pubblica abbiamo il dovere morale ed istituzionale di puntare, sostenere e valorizzare esperienze di primissimo livello come quella del centro di informazione della Commissione europea, gestito dalla associazione EURO-NET, per poter dare le migliori risposte ai cittadini. Il Comune si deve, quindi, fare attore principale, come suggerito in un precedente incontro, per costruire insieme a tale organismo un protocollo d’intesa per poter aspirare a realizzare grandi traguardi, specie ora che arriveranno tantissimi fondi europei grazie al Next Generation EU”.

La donazione di oggi si aggiunge a quella fatta lo scorso anno nel maggio del 2020, nella quale il centro Europe Direct Basilicata, alla riapertura dopo il primo lockdown, si fece portatore dei bisogni di ripartenza e di protezione necessari alla stessa.

Ha sottolineato Antonino Imbesi, responsabile del centro Europe Direct Basilicata:

“Abbiamo voluto ripetere l’azione già svolta lo scorso anno in un momento in cui, a breve, forse, verrà tolto l’obbligo di mascherine all’aperto per ricordare alle persone che il rischio di contagio ancora esiste, invitandole a continuare a mantenere atteggiamenti di assoluta accortezza per evitare che si possa manifestare un ulteriore aumento dei contagi a seguito soprattutto delle varianti che stanno già flagellando l’Europa, come la Variante Delta, e che purtroppo è già presenti anche in Italia con un aumento dei contagi relativi a tale sola variante che è decuplicato nell’ultima settimana. Dobbiamo stare attenti e continuare a proteggere noi stessi ed i nostri cari pur non rinunciando ad una maggiore libertà di movimento, dopo tanti sacrifici e privazioni.”

