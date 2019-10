Potenza, doni per l’Oncologia dell’Ospedale: “abbiamo pensato al benessere dei pazienti”

Si svolgerà domani 30 ottobre alle ore 11.30, presso il Day Hospital Oncologico dell’ospedale San Carlo di Potenza, la cerimonia di consegna di due doni da parte dell’Associazione VivereDonna Onlus, che da oltre 17 anni svolge attività di volontariato per le pazienti oncologiche.

Nello specifico, saranno donati tre rinfrescatori e veneziane in alluminio (già installate su tutta la superficie delle vetrate del day hospital pari a 46 mq):

“Abbiamo pensato al benessere dei pazienti.

L’attesa prima della terapia, in una sala accogliente e luminosa, ma che nei mesi estivi, quando il caldo la fa da padrona, si trasforma in un forno, rappresenta una sofferenza maggiore.

Questa donazione rappresenta per noi un modo per contribuire a rendere più umana e meno faticoso il percorso ospedaliero della malattia e a rendere più confortevole l’attesa per le relative terapie”.

Alla cerimonia saranno presenti:

il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Massimo Barresi;

il direttore del Dipartimento Onco-Ematologico, Domenico Bilancia;

il responsabile della SSD del Day Hospital Oncologico, Angelo Di Nota;

la presidente dell’Associazione Vivere DonnaOnlus, Carmen Paradiso e tutte le associate.

Questa la locandina dell’evento.