Potenza, fate attenzione: si fingono operatori ma è una truffa! Ecco cosa è successo

A Potenza si fa spazio una delle truffe più diffuse.

Parliamo dei furbetti che abusano del nome di società energetiche per strappare contratti fasulli.

Sembra ormai consuetudine farsi passare per operatori Enel, al fine di estrapolare informazioni riservate o per ottenere pagamenti indebiti.

Un tipo di truffa che pare colpire soprattutto persone anziane ma non solo.

Ecco una segnalazione che in proposito è arrivata alla nostra Redazione:

“Vi contatto per segnalare che in questi giorni, nella zona di Santa Maria a Potenza, dei finti agenti Enel (senza tesserini nè preavvisi nei portoni) hanno fatto il cosidetto “porta a porta” cercando di rifilare contratti truffa e asserendo di essere stati mandati da Enel proprio per aiutare a ridurre il costo delle bollette.

Qualcuno è già andato a sporre denuncia in Questura“.

Raccomandiamo la massima attenzione per non cadere nella rete di questi finti operatori.

