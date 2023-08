Potenza, finalmente inaugurato il nuovo Parco di Montereale! Le foto

Inaugurato il nuovo parco di Montereale.

I lavori di riqualificazione nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) di Sviluppo Urbano – hanno interessato alcune aiuole, il restauro della fontana, il rifacimento dell’impianto di irrigazione, di illuminazione e di tutto il parco giochi che è dotato di pavimentazione antitrauma e di giochi inclusi per tutti i bambini.

Sono state piantumate, inoltre, nuove essenze tutte del nostro territorio.

Soddisfazione espressa dal Sindaco Mario Guarente:

“Il parco di Montereale torna a splendere e lo fa indossando il suo abito migliore: bambini, giovani, adulti e anziani.

Tanti gli interventi fatti: è stata riqualificata e messa nuovamente in funzione la storica fontana, installato il nuovo prato, realizzato un nuovo parco giochi per bambini (totalmente inclusivo), realizzata una nuova illuminazione e sono state cancellate le scritte che deturpavano gli spazi.

Ora non ci resta che viverlo, come facevamo tanti anni fa, rispettandolo come se fosse il giardino della nostra casa”.

