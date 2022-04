Potenza: finalmente riaprono queste scale mobili! Ecco i dettagli

A Potenza, ad un mese e mezzo dalla sua chiusura, riapre il ponte attrezzato che collega il rione Poggio tre galli a Santa Lucia.

Il cosiddetto ponte attrezzato era stato interdetto ai cittadini a seguito di una nota inviata dallo stesso responsabile al Comune di Potenza, lo scorso 26 gennaio, circa la mancanza delle condizione necessarie per tenere l’impianto aperto in piena sicurezza per gli utenti e per i lavoratori.

Ad oggi, il Comune fa sapere:

“Riapre martedì 5 aprile 2022, con orario 7:00 – 21:00, l’impianto di scale mobili ‘Santa Lucia’, che collega via Tammone all’intersezione via Mazzini – corso Umberto I – via Portasalza, attraverso viale dell’Unicef”.

