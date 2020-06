Potenza: giovane nei guai! Sorpreso dalla Polizia

Nel corso dei servizi volti al contrasto dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, predisposti dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo, il personale della Polizia di Stato di Potenza ha denunciato un giovane di origine straniera per spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile potentina, di diverse confezioni di hashish pronte per lo smercio, probabilmente a giovani acquirenti in considerazione del luogo e dell’ora.

Infatti è stato notato dai poliziotti nella centralissima Via Pretoria, all’altezza di P.zza M.Pagano.

Il giovane aveva con sé anche una somma di denaro in banconote di vario taglio, di cui non ha dato una giustificazione convincente.a

