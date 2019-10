Potenza: “grazie a tutte le donne e gli uomini che hanno assicurato alla città decoro e pulizia delle aree verdi”

“L’Amministrazione comunale del capoluogo, a nome di tutti i cittadini di Potenza, esprimono la propria gratitudine a tutte le donne e gli uomini che lavorano per il Consorzio di Bonifica e che negli ultimi mesi hanno assicurato alla città decoro e pulizia delle aree verdi”.

Prosegue l’assessore all’Ambiente, Alessandro Galella, in una nota:

“I nostri complimenti per il lavoro svolto vanno in particolare a Dino Trivigno, Arcangela Lacapra e all’Amministratore unico del Consorzio di bonifica della Basilicata Giuseppe Musacchio, nella convinzione che si possa fare ancora di più e meglio e che l’apporto del Consorzio nel capoluogo di regione resta fondamentale per assicurare al capoluogo stesso il decoro che merita e che deve essere a esso garantito”.