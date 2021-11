Potenza: hanno preso il via i servizi e gli interventi socio-educativi rivolti a minori! Ecco i dettagli

L’Assessore alle Politiche Sociali, Fernando Picerno, l’Assessore alle Politiche per l’Infanzia – Vittoria Rotunno e l’Assessore alla Pubblica Istruzione – Alessandra Sagarese comunicano che in data 15 Novembre 2021 hanno preso il via i servizi e gli interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni.

Gli assessori spiegano:

“Siamo lieti di comunicare l’avvio di questa iniziativa finanziata a valere sul Fondo per le politiche della famiglia e che si svolgerà sino al 31 dicembre 2021.

Si tratta di un valido strumento di politica attiva per la realizzazione di un modello di welfare che mira a sostenere i nuclei familiari con minori presenti sul territorio del Comune di Potenza attraverso azioni mirate di contrasto alla povertà educativa e alla valorizzazione delle relazioni sociali.

Sostenere la famiglia oggi, affinché possa adempiere ai propri compiti garantendo il diritto del minore di essere tutelato nella sua crescita, richiede la predisposizione di un’adeguata programmazione delle attività”.

Molteplici le aree di intervento messe in campo:

sostegno educativo anche nella forma di azioni di doposcuola, privilegiando la metodologia della peer education;

laboratori ludico-ricreativi che valorizzino il gioco, le capacità espressive, la promozione dell’arte, il recupero delle tradizioni e dei saperi, ecc.;

laboratori di inclusione con particolare riguardo al coinvolgimento attivo di minori con disabilità e di minori provenienti da nazionalità differenti;

laboratorio delle competenze.

Per gli assessori:

“La realizzazione di servizi e interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni costituisce una risorsa preziosa per far sì che ogni contesto ambientale e di crescita divenga luogo di opportunità formative per ogni singolo cittadino”.

