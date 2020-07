Potenza: “i piccoli meritano momenti di gioia e divertimento dopo aver subito, più dei grandi, i disagi di un isolamento forzato”. Ecco l’iniziativa

Pubblicato l’avviso ‘… La Potenza … dei bambini‘ attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse, corredate da relativo progetto descrittivo dell’iniziativa proposta, da parte delle associazioni, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali, operatori economici, altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini.

L’iniziativa dell’assessorato all’Infanzia, guidato da Marika Padula, prevede, come spiega l’assessore:

“la gratuità delle proposte e che si andranno a realizzare, nell’ottica della sensibilità civica e dello spirito di solidarietà per i soggetti più fragili, tra i quali i bambini appunto.

Riteniamo che i piccoli potentini meritino momenti di gioia e divertimento dopo aver subito insieme ai grandi e, forse, più dei grandi, i disagi di un isolamento forzato, che li ha costretti a vivere lontano da amici, giochi all’aperto e momenti di svago.

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di erogare un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute e documentate da ciascun promotore, che da atto costitutivo o da statuto non abbia scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili e a tal fine stanziate, complessivamente 5.000 euro per tutte le iniziative realizzate.

Per le attività saranno messi a disposizione il Parco di Montereale, la Villa di Santa Maria, il Parco Elisa Claps, il Parco Mondo (Poggio Tre Galli).

Previste agevolazioni in materia di affissione pubblica, il supporto da parte degli uffici comunali, la fornitura di corrente elettrica lì dove risultino presenti punti di erogazione, l’uso del logo, l’uso delle transenne, l’uso delle casette (quelle utilizzate per il mercatino di Natale), l’uso delle sedie, tutto in base alla disponibilità per il periodo per il quale la richiesta viene formulata, la promozione e la pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali.

Le iniziative dovranno svolgersi nel mese di agosto, dalle ore 17 alle ore 20.

Gli interessati dovranno compilare e presentare la domanda contenuta nell’avviso e gli allegati previsti entro le ore 12 di lunedì 20 luglio 2020, inviando il tutto agli indirizzi mail protocollo@pec.comune.potenza.it e/o adele.bellino@comune.potenza.it” conclude l’assessore.

Informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste all’ufficio Pari opportunità-Politiche Giovanili – Infanzia – Palazzo di Città – piazza Matteotti, Adele Bellino 0971415005 e-mail adele.bellino@comune.potenza.it”.

