Potenza, il Camion della Coca Cola lascia prima del previsto la città: “Scorretti è dir poco, le persone aspettavano con i bambini”

Come annunciato, il Camion della Coca Cola ha fatto tappa a Potenza ma non tutti hanno gioito della notizia.

Alla nostra Redazione è arrivata la segnalazione di una lettrice che fa sapere:

“Segnalo il comportamento scorretto di un colosso mondiale, COCA COLA, che dopo aver amplificato l’iniziativa con l’arrivo del camion nella città di Potenza, ha deciso di ripartire alla volta di Salerno alle ore 15:00 di oggi, anzichè alle previste ore 17:00 (come appreso dalla Polizia Locale), lasciando SENZA INFORMAZIONE circa un centinaio di persone in via del Gallitello che aspettavano con i bambini, visto che in quel luogo era prevista la fermata del camion.

Scorretti è dir poco”.

