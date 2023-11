Potenza, il Console del Bénin ricevuto dal Sindaco: i dettagli dell’incontro

E’ terminato con l’impegno congiunto per definire un protocollo d’intesa finalizzato alla cooperazione internazionale tra il Paese dell’Africa occidentale e la Città di Potenza, il lungo e cordiale incontro tra il Sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente e il Console della Repubblica del Bénin a Napoli, Giuseppe Gambardella, tenutosi nel Palazzo di Città, al quale ha preso parte anche il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Potenza, il maggiore Rolando Giusti.

Diversi i temi affrontati durante il colloquio, in primis le attività che vedono il Console e il suo staff particolarmente impegnati nella realizzazione di progetti volti a favorire la popolazione del Bénin.

Realizzazione di pozzi, ospedali, scuole, con priorità data al benessere dei tanti bambini che popolano la comunità africana, presso la quale il Console svolge continue missioni, volte a favorire gli scambi tra le realtà italiane, istituzionali e imprenditoriali, e quelle del Paese che si affaccia sul Golfo di Guinea.

Attraverso video e foto il Console ha illustrato la bellezza di azioni che oltre:

“a essere poste in essere per sostenere lo sviluppo della popolazione locale, hanno l’ulteriore vantaggio di favorire quanti, invece di essere costretti a emigrazioni forzate e, sempre più spesso pericolose, possono immaginare il proprio futuro nella terra natia, cogliendo le opportunità che una realtà comunque in crescita è in grado di offrire, a cominciare da quelle dell’agricoltura, dei parchi nazionali e dalla particolarità di essere snodo tra la zona del Sahel e l’Oceano Atlantico“.

Il Sindaco, nell’esprimere la propria ammirazione per l’operato del diplomatico campano, ha espresso la propria:

“totale disponibilità ad attivare canali istituzionali, anche sollecitando altri Sindaci lucani, affinché si possano definire congiuntamente azioni secondo quanto sarà indicato nel redigendo protocollo”.

Al termine del dialogo, il rituale scambio di doni e l’impegno a rivedersi già nei prossimi mesi, per la sigla del documento annunciato.