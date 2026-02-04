Potenza, il maltempo non molla: piogge no-stop? Queste le previsioni aggiornate

Come anticipato nella giornata di ieri, sulla Basilicata è stata emanata per la giornata odierna un’allerta avviso di condizioni meteorologiche avverse.
Si attende, infatti, anche sul capoluogo un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni e temporali in attenuazione serale.
Ma che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Giovedì 5 Febbario, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.
Venerdì 6 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.