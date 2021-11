Potenza, il prefetto Campanaro in visita alla caserma dei Carabinieri: sinergica la loro collaborazione per l’ordine e la sicurezza! Ecco i dettagli

Il Prefetto di Potenza, dr. Michele Campanaro, nel corso della mattinata odierna, si è recato in visita presso la sede del Comando Provinciale di Potenza, in via Pretoria.

L’Autorità di Governo è stata ricevuta dal Comandante, il Colonnello Nicola Albanese, col quale si è intrattenuta in un cordiale colloquio, prima di rivolgersi agli Ufficiali e al personale in servizio, a cui ha voluto porgere personalmente il suo saluto.

Nell’occasione è stata sottolineata la sinergica collaborazione tra la Prefettura e l’Arma dei Carabinieri, al fine di assicurare tutte le iniziative ed attività istituzionali di rispettiva competenza, insieme con le altre Forze di Polizia, che possano favorire le migliori condizioni nella provincia, in favore delle comunità locali, soprattutto nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica, in un momento storico, quale questo, contrassegnato dal protrarsi del fenomeno pandemico.

Presso la Caserma intitolata al “Tenente Orazio Petruccelli – Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria”, il Colonnello Albanese ha inoltre illustrato, attraverso un breafing, molteplici aspetti che connotano la realtà oltre a definire i compiti quotidianamente svolti dai Presidi territoriali del Comando Provinciale di Potenza nei 100 comuni, con particolare riferimento alle 76 Stazioni, imprescindibili riferimenti di legalità per i cittadini, in simbiosi con i Reparti speciali dell’Arma, e ai 7 Comandi Compagnia, rappresentati nella circostanza dai rispettivi Comandanti.

