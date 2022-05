Potenza: importante riconoscimento per il Premio Nobel per la Pace, Jody Williams. Ecco i dettagli

Una rappresentanza della Commissione Regionale Pari Opportunità ha incontrato questa mattina il Premio Nobel per la Pace Jody Williams, Presidente della Fondazione Città della Pace per i Bambini, in visita in Basilicata.

La Presidente Margherita Perretti ha consegnato alla Williams una targa:

“Per il costante impegno di sensibilizzazione alla cultura della pace, unito ad un’azione volta al miglioramento della condizione della donna nei vari Paesi del mondo ed al contrasto alla violenza di genere nei conflitti internazionali”.

Perretti dichiara:

“Come Commissione Regionale Pari Opportunità abbiamo profondamente apprezzato l’impegno di Jody Williams nella campagna internazionale contro le mine antiuomo e la creazione del ‘Nobel Women’s Initiative’, con altre cinque donne che hanno ricevuto il Nobel per la Pace, per sensibilizzare ad una cultura della pace e della sicurezza internazionale in cui le donne siano protagoniste, con un focus particolare sulla condizione e i diritti delle donne nei vari Paesi del mondo.

Infatti nel 2012 con le altre Nobel per la Pace la Williams ha avviato la campagna internazionale contro lo stupro, utilizzato come arma di guerra nei conflitti internazionali.

Durante il colloquio sono state programmate possibili iniziative comuni da sviluppare con la CRPO sul territorio regionale, volte alla formazione delle giovani generazioni di donne.

La visita in Basilicata di Jody Williams è particolarmente importante in questo momento in cui la pace ed il rispetto dei diritti umani sono minacciati e messi in discussione”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)