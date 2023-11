Potenza, in centro fermato cittadino dai comportamenti molesti: ecco l’intervento dei Carabinieri

“Un plauso ai Carabinieri tutti per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno e, in particolare al personale dell’Arma intervenuto sabato sera, in piazza Mario Pagano, per fermare un cittadino extracomunitario che aveva comportamenti molesti in centro storico e, domenica impegnato per il ritrovamento di una ragazza della quale si erano perse le tracce.

E’ quanto evidenzia il Sindaco di Potenza Mario Guarente, che prosegue:

“I miei complementi vanno ai carabinieri intervenuti, al comandante della Compagnia di Potenza, il maggiore Rolando Giusti, al Comandante provinciale, il colonnello Luca D’Amore, al Comandante della Legione Basilicata, il Generale Giancarlo Scafuri”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)