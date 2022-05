Potenza: in occasione del Giro d’Italia importanti momenti di formazione per questi piccoli studenti della provincia! Ecco le foto

Anche in questa edizione, come ogni anno, il Giro d’Italia sarà accompagnato per tutti i 3.034 Km della competizione, dalla Polizia Stradale, attraversando 15 regioni e 38 province, con un breve sconfinamento in Slovenia per concludersi il prossimo 29 Maggio a Verona.

Quest’anno la Polizia Stradale è presente con 40 motociclisti e 20 operatori in auto, che scorteranno il Giro dei professionisti per le 18 tappe che attraverseranno il nostro Paese, oltre al Giro E-bike ed alla carovana pubblicitaria.

Altre 17 unità saranno schierate in campo per curare i rapporti con le Autorità di tutte le province che saranno attraversate dalle due competizioni, nonché con i mass media.

I poliziotti della Stradale, a bordo del Pullman Azzurro saranno presenti anche con “Biciscuola”, l’iniziativa in collaborazione con RCS rivolta agli studenti delle scuole elementari, finalizzata a far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia ed avvicinarli all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile.

Durante la tappa lucana gli agenti hanno incontrato gli studenti della 5^ A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Viggiano e la 3^ della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Satriano di Lucania (Pz), vincitori del concorso, per un momento di festa e, al tempo stesso, di formazione.

Saranno poi 7 le tappe nel corso delle quali verranno premiati gli operatori della Specialità nell’ambito della 10° edizione degli “Eroi della Sicurezza“, il riconoscimento di Autostrade per l’Italia S.p.A, dedicato ai poliziotti che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali.

I premi saranno consegnati nelle tappe di Napoli del 14 Maggio, Isernia del 15 Maggio, Pescara del 17 Maggio, S.Arcangelo di Romagna (RN) del 18 Maggio, Parma del 19 Maggio, Belluno del 28 Maggio.

La Polizia Stradale, infine, durante tutto il giro, sarà presente su RAI SPORT per trattare temi specifici di sicurezza stradale: argomento di oggi 13 maggio l’uso degli auricolari in bici.