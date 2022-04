Potenza: in provincia continuano i lavori del nuovo bypass con gallerie di collegamento con Sapri. I dettagli

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea (PZ) avanza l’intervento di realizzazione del nuovo bypass con gallerie di collegamento con Sapri (SA).

Nel dettaglio, a partire da lunedì 2 maggio – nel pieno rispetto del cronoprogramma presentato da Anas al Territorio durante l’incontro pubblico dello scorso 20 febbraio – prenderà il via la fase dei lavori relativa alla vera e propria attività di scavo delle gallerie;

tale fase rende necessaria l’interdizione totale al transito (mezzi di emergenza) della tratta di statale 18 compresa tra il km 220,610 ed il km 223,000, in entrambi i sensi di marcia, fino al prossimo 21 maggio.

Sempre allo scopo di accogliere le ulteriori richieste del Territorio relative agli spostamenti turistici (contemperando altresì, necessariamente, le esigenze del cantiere), la tratta stradale sarà percorribile a senso unico alternato a partire dalle ore 18.00 dei sabato fino alle 6.00 del mattino del lunedì successivo;

un ulteriore incontro sul tema tra Anas, Regione Basilicata e Comune di Maratea è già fissato nella prima metà del mese prossimo, quando Anas dettaglierà il successivo calendario delle attività e delle conseguenti necessarie chiusure, anche in relazione all’avanzamento dei lavori.

Durante la chiusura della tratta stradale restano in vigore i percorsi alternativi già in utilizzo, opportunamente segnalati in loco.

