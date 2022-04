Potenza: grande emozione per questi studenti della provincia premiati dal Sindaco. Le foto

Emozionante serata a Taverna Foj di Ruoti quella che ha visto ieri sera allietare i presenti con il Concerto “A Pa’ Pasolini 22-22” in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e che ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione, da parte del Sindaco Anna Scalise, degli studenti di ogni ordine e grado e laureati di Ruoti che si sono distinti terminando il loro percorso di studi con il massimo dei voti.

Ad esibirsi:

il Quartetto d’archi Cecile con Pietro Verna alla voce e chitarra;

il sax soprano Francesco Galizia alla fisarmonica;

Gabriele Zanini voce recitante;

Antonio Palazzo al pianoforte e agli arrangiamenti.

Presente durante la cerimonia di premiazione, la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Potenza Debora Infante, mentre il dirigente dell’IC di Ruoti Lorenzo Rispoli, assente per motivi covid, ha fatto giungere comunque il suo messaggio di congratulazioni ai neo premiati con queste parole:

“Ancora una volta si rinnova l’appuntamento con la premiazione degli studenti meritevoli del plesso di Ruoti dell’Istituto Comprensivo M. Carlucci.

La cerimonia, è stata fortemente voluta, fin da subito, dall’amministrazione guidata dalla Dott. Scalise che ringrazio di cuore per l’attenzione che ha rivolto alla scuola durante tutto il suo mandato.

Ho sempre sostenuto che, nelle piccole comunità come Ruoti, è basilare che l’impegno verso la scuola sia prioritario e condiviso da tutte le istituzioni; ringrazio quindi tutta la comunità di Ruoti per il grande spirito di collaborazione mostrato verso la comunità scolastica ed i suoi splendidi alunni”.

Il Sindaco di Ruoti, Anna Scalise, ha detto:

“Vorrei che sapeste che una delle mie felicità è premiarvi perché vi siete impegnati, una delle mie gioie è sapervi tra qualche anno affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di avere tentato di farvi comprendere che le istituzioni sono vicine a voi cittadini più piccoli e che nella vita servono i sacrifici per raggiungere gli obiettivi.

Al di là di tutto quello che il mio ruolo mi ha portato a realizzare per questa comunità in questi anni, usate la conoscenza, il sapere per difendervi e per difendere chi quella conoscenza non ce l’ha; non siate spettatori ma protagonisti della vostra comunità, non adattatevi, ma impegnatevi, sapendo che ci saranno difficoltà ma che sarete anche pieni di opportunità e di possibilità.

Non rinunciate mai a perseguire i vostri sogni.

Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete fatto parte di un periodo importante della mia vita”.

