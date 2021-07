Potenza, in provincia la campagna “Vaccinazioni per le aziende”. I dettagli

“La lotta alla pandemia passa attraverso una decisa spinta e velocizzazione della somministrazione dei vaccini anti Covid. Occorre farlo a tutti i livelli e ciascuno nel proprio ambito. Ed è per questo motivo che Confapi Potenza ha voluto dare il proprio contributo alla collettività avviando una campagna di vaccinazione in 40 aziende della Val D’Agri per un totale di oltre 300 vaccinazioni.”

E’ quanto affermato in una nota dal Direttore Vincenzo Albano che ha aggiunto:

”Le vaccinazioni si sono svolte nella sede di Assoil School a Viggiano che, per l’occasione, si è trasformata in un hub vaccinale localizzato perfettamente a norma.

Gli imprenditori associati a Confapi e, in generale la piccola e media industria privata del nostro Paese sono stati travolti da questa crisi e, nonostante le difficoltà, hanno cercato di garantire la massima sicurezza ai loro collaboratori.

Oggi, si fanno promotori di vaccinazioni in azienda per continuare ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza sui posti di lavoro.

La campagna vaccinale sui luoghi di lavoro, promossa da Confapi, nasce da un’idea del Presidente Nazionale, Maurizio Casasco, ed è stata accolta anche da Confapi Potenza non solo per accelerare il processo nazionale di distribuzione del vaccino e per garantire maggior sicurezza nelle aziende sotto il profilo della salute, ma anche per dare continuità ai tempi di lavorazione e consegne.

Si tratta di un’azione che punta a programmare lo sviluppo, la produzione, la ripartenza coniugando salute e attività produttive”.

Le azioni per la realizzazione di questa campagna vaccinale sono state rese possibili grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di più attori che hanno dato vita ad un rete logistica importante per andare incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori stessi.

Nei prossimi giorni la campagna vaccinale proseguirà anche attraverso l’organizzazione di punti vaccinali nelle zone industriali dell’area di Melfi e Galdo di Lauria.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)