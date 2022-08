Potenza: in provincia, ottima performance per i nostri lucani in gara con atleti paralimpici provenienti da varie regioni d’Italia! Ecco le foto

Domenica scorsa il 28 agosto 2022 nelle acque cristalline di Acquafredda di Maratea (PZ) (bandiera blu delle spiagge per il 15 anno consecutivo) si è disputata la terza tappa del Campionato Italiano di nuoto in acque libere della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) ben organizzato dalla delegazione regionale FINP.

L’evento è stato realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri e ha visto contendersi il titolo 20 atleti paralimpici provenienti da varie regioni dell’Italia (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata) sulle tre distanze dell’intera giornata 650 metri, 1500 metri e 3000 metri in completo clima inclusivo dato che hanno preso parte anche quasi 30 atleti normodotati regolarmente tesserati con l’ente di promozione sportiva CSAI.IN regionale.

In campo femminile si è distinta l’atleta del Friuli Venezia Giulia Brunetti Rosana (S10) tesserata con la società Acquamarina Team Trieste Onlus mentre in campo maschile l’atleta siciliano tesserato con la Mo.cri.ni. Linus Di Santo Giacomo (S09) e l’atleta laziale tesserato con Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa Spatola Giuseppe (S07) tutti piazzandosi in classifica assoluta anche tra i migliori nuotatori normodotati.

Gli atleti lucani invece hanno ben figurato portando a termine tutte le gare in cui erano iscritti.

Molti di loro essendo alla prima esperienza in acque libere avrebbero potuto subire l’impatto negativo emozionale ma invece di non subirlo hanno anche fermato il cronometro su buoni tempi:

Frisenda Emilio;

Caschetto Antonino;

Ceglia Marco;

Festa Orlando;

Rosa Gerardo;

Bove Daniela;

Di Mare Giuseppe.

Prossima avventura il 17 settembre 2022 a Stintino in Sardegna, ultima delle quattro tappe nazionali della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Ecco le foto.

