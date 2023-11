Potenza, in provincia per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete ecco l’iniziativa aperta a tutti di questa Associazione

Per celebrare al meglio la Giornata Mondiale del Diabete, che cade convenzionalmente il 14 novembre, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata quest’anno ha voluto organizzare un incontro dedicato al tema dell’associazionismo, di quanto sia importante convivere con una patologia cronica ed essere affiancati da un’associazione.

“Diabete tipo 1 e territorio: il ruolo dell’associazione” è il titolo del meeting che si svolgerà nella Sala Pasolini, ex sala cinema di Lagopesole, nel Comune di Avigliano, domenica 19 novembre a partire dalle ore 9:30.

Il tema verrà trattato nello specifico da esperti in sociologia come la prof.ssa UNICATT, Antonietta Di Lorenzo e il dott. Rocco Melissa, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Sociologi di Basilicata, che illustreranno l’importanza e il ruolo che giocano le associazioni sul territorio, a questi si affiancherà l’intervento del dr. Giuseppe Citro, Direttore della UO Endocrinologia-Diabetologia dell’ASP di Potenza, che tratterà il rapporto tra medico e paziente.

Successivamente sarà previsto l’intervento del dott. Fabiano Marra, Presidente di AGD Italia e Vicepresidente Diabete Italia Onlus, associazione di carattere nazionale a cui è affiliata AGGD Basilicata, che si focalizzerà proprio sull’importanza di avere una rete sparsa sul territorio e come l’unione fra le varie reti faccia la forza, anche nel rapporto con le istituzioni.

A raccontare AGGD Basilicata, cosa fa in tutta la regione Basilicata, tutte le azioni messe in campo e le conquiste a 5 anni dalla sua costituzione, sarà la presidente Angela Possidente, da sempre impegnata per la promozione e l’informazione sul diabete tipo 1.

L’incontro sarà anche l’occasione per mettere in rete le famiglie e far sì che possano scambiarsi informazioni e confrontarsi, e a tal fine saranno previste anche le testimonianze di due famiglie: prenderà la parola mamma Rosanna con la giovane Giovanna, che hanno vissuto il momento più delicato della diagnosi e dell’esordio della malattia quando l’associazione non esisteva, racconteranno di come hanno dovuto rimboccarsi le maniche in autonomia per risolvere problemi scolastici e per rapportarsi con le difficoltà quotidiane, e poi mamma Patrizia con la giovane Teresa che hanno vissuto invece l’esordio e la diagnosi, quando AGGD Basilicata era già attiva sul territorio con una serie di progetti, trovando subito accoglienza e ascolto, diventando parte attiva e trovando un più facile inserimento quotidiano.

Apriranno l’evento i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale alla Sanità, avv. Francesco Fanelli, vicino alle attività di AGGD Basilicata, del Direttore Generale dell’ASP Basilicata, dr. Antonello Maraldo, del Sindaco di Avigliano, avv. Giuseppe Mecca, sin da subito sensibile al tema, del Presidente UNLA Lagopesole, Leonardo Pace, che ha dato il suo appoggio all’organizzazione della manifestazione e si occuperà di intrattenere i più piccoli con dei momenti di gioco durante il convegno dedicato a famiglie e adulti.

Previsto inoltre un saluto di Antonio Papaleo, presidente ALAD-FAND.

Ha affermato la Presidente Angela Possidente:

“In questi 5 anni abbiamo costruito una grande famiglia, ed è giusto offrire loro momenti di dialogo e confronto.

È fondamentale ogni anno organizzare queste iniziative che da un lato servono a far conoscere i progressi e i successi portati a casa dall’associazione, ma è anche un modo per stare insieme, per scambiarsi idee e informazioni attraverso il confronto.

Solo insieme si possono affrontare al meglio patologie così difficili e così complesse, ed è anche per questo che al momento istituzionale ne facciamo seguire uno conviviale, per noi è una grande festa”.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Avigliano, Diabete Italia Onlus, AGD Italia e UNLA Lagopesole.

Il convegno è aperto a tutti, e sarà l’occasione per i tanti che vogliono approfondire un tema e conoscere una patologia ancora poco conosciuta come il Diabete Tipo 1.