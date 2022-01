Potenza: in questo liceo è tutto pronto per lo screening degli studenti! Ecco i dettagli

Tutto pronto al liceo potentino “Walter Gropius” per lo screening degli studenti, fissato per domani mattina, lunedì 10 gennaio, a partire dalle ore 9:00.

Al fine di garantire il massimo della sicurezza per il rientro in presenza di mercoledì 12 gennaio e nel pieno rispetto dell’ultima normativa emanata dal Governo, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, il liceo “Walter Gropius”, in perfetta sinergia con gli uffici del Comune di Potenza, ha predisposto tutto il necessario per lo screening presso la palestra dell’istituto.

Lo screening sarà effettuato con test antigenici per i soli studenti residenti nel Comune di Potenza.a

