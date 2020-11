Potenza, incidente in provincia: mezzo agricolo si ribalta! Le foto

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 15.30 circa, sono intervenuti in via San Leonardo – Pietragalla (Pz) per il ribaltamento di un mezzo agricolo carico di rotoballe.

Le cause del ribaltamento sono in corso di accertamento, l’autista non ha riportato ferire.

I Vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza l’area e successivamente con l’ausilio di un altro trattore hanno raddrizzato il mezzo ribaltato per permetterne la rimozione, operazioni di recupero del carico in atto, la strada è chiusa per i tempi strettamente necessari per le operazioni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto i Carabinieri.

Queste le foto.

