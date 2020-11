Potenza: tutto pronto per l’avvio della mensa scolastica! Ecco come fare l’iscrizione

L’amministrazione del Comune di Potenza rende noto alla cittadinanza l’inizio della mensa scolastica.

Il servizio comincerà il 16 Novembre 2020.

Ecco quanto riportato per l’iscrizione:

“Si comunica che dal 2 all’11 Novembre 2020 è possibile presentare le istanze di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2020/21.

Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

A. in modalità telematica al link www.apservice.it/pspotenza;

B. scaricando il modello di domanda ed inviandolo, unitamente agli allegati richiesti, al seguente indirizzo mail: mensepz@multiservice-sociale.net;

C. in modalità cartacea, solo ed esclusivamente in caso di comprovate difficoltà all’utilizzo delle due modalità sopra descritte, presso gli uffici della Società Cooperativa Multiservice Sud siti in Potenza in Via Appia, 208 previo appuntamento telefonico da richiedere al n. 097157231 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

L’iscrizione al servizio dovrà essere corredata di:

copia dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità; (la presentazione della certificazione ISEE è obbligatoria per gli utenti che chiedono di poter usufruire della tariffa agevolata).

Per il rilascio della certificazione ISEE l’utente può avvalersi dei centri di assistenza fiscale (CAAF) presenti sul territorio e/o della sede INPS di Potenza;

copia del documento di riconoscimento valido del richiedente il servizio (genitore/tutore);

certificato medico rilasciato dal pediatra che attesti esigenze alimentari differenziate lì dove presenti;

copia del primo versamento di un minimo di 25 pasti per le scuole dell’infanzia, 20 pasti per le scuole primarie, 10 pasti per le scuole secondarie di primo grado;

Nella domanda d’iscrizione è obbligatorio indicare indirizzo mail e nr. tel./cellulare“.

Tutti i Documenti di iscrizione al servizio e ulteriori dettagli sono consultabili sul sito web del Comune di Potenza.a

