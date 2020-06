Brutto incidente a Potenza.

Dalle primissime notizie poco fa in via Tirreno (rione “Serpentone”) due ragazzi a bordo di uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro con un’auto.

Da chiarire le dinamiche che hanno provocato l’impatto.

Sul posto il tempestivo intervento della Polizia e dei sanitari del 118 che hanno prontamente trasferito i malcapitati all’Ospedale San Carlo.

Traffico bloccato.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

