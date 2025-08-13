Potenza: intervenuti Ambulanza, Carabinieri ed Eliambulanza in provincia. Ecco i dettagli

In Provincia di Potenza sgomberata un’area di parcheggio per l’atterraggio dell’Eliambulanza.

Un uomo si è sentito male all’interno della farmacia Papa, in centro a Rionero.

Scrive il farmacista Papa:

“Un signore stamattina si è recato nella nostra farmacia spinto dalla moglie per un fastidio che accusava dalla sera precedente al petto.

Così abbiamo eseguito un ecg.

Il centro cardiologico ci ha subito contattato per avvisarci del fatto che ci fosse un infarto in corso.

Abbiamo così chiamato immediatamente il 118.

Il 118 ha ritenuto opportuno far arrivare subito un’ambulanza e anche l’elisoccorso.

Appena arrivati i sanitari hanno confermato il tutto e hanno trasportato immediatamente il paziente all’ospedale di Potenza”.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Ecco le foto dell’intervento.