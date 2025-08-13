Meteo: a Potenza Ferragosto con i temporali? Ecco le previsioni aggiornate

L’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.
Che tempo ci attende quindi su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 14 Agosto avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 20°C.
Invece, Venerdì 15 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.
Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.