Potenza, la Comandante della Polizia Locale ringrazia la Città e saluta il Sindaco Guarente. I dettagli

Commossa e profondamente grata al Sindaco di Potenza Mario Guarente e alla città tutta, la comandante Anna Bellobuono ha salutato il Primo cittadino del capoluogo lucano, alla vigilia del suo trasferimento a Roma, città nella quale andrà a ricoprire la funzione di dirigente negli uffici del Ministero del Lavoro:

“Ho trascorso quattro anni intensi e professionalmente molto qualificanti per me, nei quali ho provato a fornire il mio contributo a un Corpo della Polizia locale composto da validi professionisti.

Siamo cresciuti insieme – prosegue la Bellobuono – sotto tutti gli aspetti e, a ciascuno dei 77 colleghi in divisa, così come al personale amministrativo che lavora nei nostri uffici, va il mio personale riconoscimento per avermi consentito di affrontare e superare anche momenti non semplici, in un settore chiave per l’Amministrazione, quello della vigilanza e del controllo del territorio.

Una città articolata, una realtà vasta con esigenze specifiche, rispetto alla quale abbiamo operato, limitatamente a quanto i numeri ci consentissero, per rispondere alle diverse richieste in termini di efficienza ed efficacia, poste in essere nei diversi ambiti.

Lascio un gruppo di ottime persone, prima ancora che validi lavoratori, nella consapevolezza che chi arriverà a ricoprire questo delicato incarico, potrà contare su un Corpo di Polizia locale di grande qualità. Al Sindaco la mia riconoscenza nella speranza che quanto fatto, sempre avendo come riferimento principale le linee di azione indicate dall’Amministrazione, possa proseguire quel rapporto di reciproca fiducia e collaborazione che da sempre contraddistingue la Città di potenza e la sua Polizia locale”.

Anche il Sindaco ha ringraziato la comandante:

“per l’opera prestata e per la competenza dimostrata nel gestire il ruolo affidatole. Dimostrando grande senso del dovere e notevole preparazione, ha creato le condizioni perché Potenza, anche in quest’ultimo anno e mezzo di gestione pandemica, potesse affrontare al meglio le diverse sfide che quotidianamente le si propongono, dal settore del commercio a quello della viabilità, dagli aspetti edilizi al conferimento dei rifiuti, solo per citare i principali.

Con l’augurio che anche nel ricoprire il nuovo incarico possa raggiungere i traguardi che auspica e che ha dimostrato ampiamente di meritare, la città la saluta con affetto”.

Al termine dell’incontro la Comandante ha fatto dono al Sindaco di un quadro raffigurante un ‘Giglio’ di Nola, uno degli elementi simbolo della sua regione d’origine.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)