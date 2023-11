Potenza, l’agenzia autorizzata Agos si è trasferita in questa nuova sede più ampia

L’agenzia Autorizzata Agos di Potenza, dopo 12 anni in via del Gallitello, si è trasferita nella nuova sede di Piazza Della Costituzione Italiana 3 e abbiamo incontrato il titolare, Stefano Cicciopastore, per fare un bilancio delle attività dell’Agenzia.

Agos a livello nazionale è presente con una rete capillare di punti vendita su tutto il territorio ed è leader di mercato del credito al consumo per i Prestiti Personali e Finalizzati e le Cessioni di Quinto.

Anche la vostra Agenzia distribuisce tali prodotti?

Si certamente, offriamo diversi tipo di soluzioni di credito dal Prestito Personale alle Cessioni del Quinto e le Carte di Credito e da un anno, grazie ad un accordo di distribuzione con il nostro azionista Credit Agricole, siamo entrati nel mercato del Leasing per le Aziende sia per il targato che per tutti i beni strumentali.

Da dove nasce l’esigenza di una nuova sede?

La nuova sede è parte di una percorso di crescita che inizia dal 2008. Negli anni abbiamo consolidato il nostro posizionamento sul territorio con le aperture dell’Agenzia di Sala Consilina, Melfi e su Potenza avevamo la necessità di locali più ampi fermo restando la facilità di accesso anche per i numerosi clienti che ci raggiungono dalla provincia.

Siete alla ricerca di nuove figure all’interno del vostro staff?

Ci fa sempre piacere conoscere figure professionali da collocare nelle nostre Agenzie qualora se ne presenti l’opportunità. Chi fosse interessato può inviarci il CV al seguente indirizzo: s.cicciopastore@agenziaagos.it

