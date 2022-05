Potenza: l’agenzia Fiditalia apre la nuova sede più grande e cerca queste anche queste figure! Ecco le parole di Angelo Triani

Buongiorno Angelo ci eravamo lasciati con un nuovo sogno, e ora pare sia diventato realtà.

Si, finalmente l’agenzia di Potenza si è trasferita nella nuova sede. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i nostri clienti, i nostri amici e tutti i cittadini di Potenza il giorno 08 Maggio, alle ore 18:00, per il taglio del nastro.

Cosa ti aspetti da questa nuova location?

Mi aspetto molte più visite di clienti, dato che la nuova location si trova in un punto strategico della città. L’ufficio si trova in prossimità di una grande articolazione stradale che, in prossimità di una rotonda, incrocia Viale dell’Unicef e Via Nicola Vaccaro dove quotidianamente passano circa 20000 macchine e sarà visibile da più posizioni.

Avete potenziato il vostro organico?

Al momento no, ma garantiamo lo stesso staff e la stessa professionalità con un’accoglienza sempre molto attenta.

Avete intenzione di assumere figure nuove? Cercate profili professionali specifici?

Siamo sempre alla ricerca di neolaureati in economia, di diplomati in discipline tecniche e figure commerciali in genere da inserire nella nostra struttura, che noi chiamiamo il “laboratorio dei talenti .”

Quali sono le figure che ricercate in questo momento?

Innanzitutto una persona esperta nel credito al consumo, che sappia lavorare in team, ma in completa autonomia. Cerchiamo inoltre consulenti qualificati in cessione del quinto e prestiti personali ed esperti di telemarketing. Valutiamo comunque anche altre figure professionali che vogliano proporci la propria candidatura.

Avete inserito sul sito proprio uno spazio dedicato alla ricerca di nuove figure? Ci si può candidare lì?

Si, il sito www.triani.retefiditalia.it ormai è una realtà che parla di noi a 360°. Sul sito è presente una sezione dedicata alla ricerca di personale: basta inviare il curriculum al seguente indirizzo e-mail: diragenzia.triani@retefiditalia.it

Cercate collaboratori solo sul territorio di Potenza?

Assolutamente no, siamo aperti a figure professionali per ricoprire incarichi di consulente finanziario o per ruoli amministrativi, in possesso di un diploma in materie economico-scientifiche o una laurea tecnico-economica. Preferiamo candidati con meno di 32 anni di età, ma valutiamo anche candidati senior purchè con comprovata esperienza nel nostro settore.

Cosa suggerisci a chi si candida per le tue agenzie?

Innanzitutto consigliamo di leggere bene la nostra presentazione aziendale, capire chi siamo, qual è la nostra mission e di quali profili siamo alla ricerca.

Abbiamo notato che avete fatto anche una convenzione con l’Unibas per i tirocini.

Certo. I neo-laureati e i laureandi sono candidati ideali per il nostro lavoro. Il nostro obiettivo è fornire una formazione specifica per poi inserirli nella nostra azienda, offrendo loro concrete possibilità di crescita per ricoprire incarichi con maggiori responsabilità.

Ci dici l’indirizzo preciso del nuovo ufficio?

Certamente: via Isca degli Antichi , 48 palazzo ad angolo con via del Gallitello, accanto a Cicogna Baby e Whurt.

Ci salutiamo con un forte in bocca al lupo

Viva il lupo.

Facciamo i complimenti ad Angelo per aver deciso di continuare ad investire in Basilicata.

