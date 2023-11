Potenza: lanterne al cielo con gli Amici dell’Hospice per ricordare chi non c’è più. I dettagli

Torna lo speciale appuntamento con la “Giornata della Memoria” degli Amici dell’Hospice del San Carlo.

Domenica 12 Novembre, a partire dalle ore 16:00 presso l’Auditorium Prof. Potito Petrone dell’Azienda Ospedaliera, si terrà la XV Giornata della Memoria per ricordare chi non c’è più.

La manifestazione (organizzata in collaborazione con l’associazione “Amasil”) inizierà con la celebrazione della S. Messa.

Un momento unico di condivisione per dare forza a chi vive un momento particolare della propria vita ma anche per non dimenticare chi è sempre vivo nel nostro cuore.

A fine serata l’immancabile ed emozionante lancio delle lanterne che l’Associazione, negli scorsi anni, ha descritto con parole emozionanti:

“ci stringeremo tutti insieme, come se fossimo su una stessa zattera, stretti in un unico abbraccio per far volare al cielo un pensiero, attraverso l’incantevole volo delle lanterne”.

Complimenti a questi stupendi volontari per il loro amore, le loro premure e la costante e sincera presenza, volta ad alleviare dolori e sofferenze.

Questa la locandina dell’evento.

