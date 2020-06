Potenza, lavori via Pretoria: “L’obiettivo è stato quello della tempestiva messa in sicurezza dei cittadini”. I dettagli

L’assessore alla Viabilità, Giuseppe Pernice, in merito ad alcuni lavori effettuati sulla pavimentazione di tratti di via Pretoria, comunica che:

“L’obiettivo dell’intervento è stato unicamente quello della tempestiva messa in sicurezza dei cittadini, in ragione del pericoloso ammaloramento e deterioramento in cui versavano parti consistenti del lastricato, oggetto peraltro di condivisibili segnalazioni degli stessi residenti.

Il temporaneo rivestimento stradale con l’utilizzo di prodotti bituminosi è stato pertanto determinato esclusivamente da tale insopprimibile urgenza e non pregiudicherà affatto le condizioni estetiche complessive, in quanto nei prossimi giorni il Comune, a seguito dell’immediato approvvigionamento delle diverse tipologie delle piastrelle necessarie per sostituire quelle gravemente danneggiate, provvederà con la squadra di manutenzione stradale al ripristino originario dell’intera strada interessata”.

