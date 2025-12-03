Potenza, “lavoro constante e concreto nelle periferie”: ecco l’iniziativa per risolvere i problemi di questi cittadini

“Da sedici mesi stiamo portando avanti un lavoro costante e concreto per riportare le periferie al centro delle politiche comunali.

Non uno slogan, ma un impegno quotidiano che oggi inizia a dare risultati importanti per molte contrade della città”.

Così l’assessore alle contrade del Comune di Potenza, Michele Beneventi che ha inteso fare il punto del lavoro svolto in questa prima parte della consiliatura, anche e soprattutto grazie all’impegno e alle proposte che sono arrivate dal gruppo di Potenza Prima, da sempre attento a ridurre le diseguaglianze tra gli abitanti del centro e quelli delle periferie.

La recente creazione del nuovo gruppo “La Potenza delle Contrade” è un segnale chiaro con il quale si vuole dare un’ulteriore spinta propulsiva all’amministrazione Telesca, con un’area civica, quella di Potenza Prima e di La Potenza delle Contrade, che accentra la propria attenzione sui problemi reali dei cittadini che vivono nelle aree rurali.

Un lavoro svolto nella maggior parte dei casi, in stretta collaborazione e condivisione con il Sindaco Vincenzo Telesca, l’Assessore Giuzio e tutto il personale delle unità di direzione Ambiente e Viabilità.

“Uno dei passi più significativi riguarda la gestione dei rifiuti. – afferma Beneventi – Abbiamo organizzato, grazie anche alla nuova gestione ACTA, al nuovo Amministratore Dottor Ignazio Petrone ed il suo prezioso staff, un percorso maggiormente virtuoso in merito al conferimento e alla raccolta dei rifiuti nelle periferie, un servizio porta a porta che prende inizialmente il via in nove contrade, eliminando tredici postazioni stradali e coinvolgendo circa seimila abitanti, pari a 2.300 famiglie.

Si tratta di un progetto pilota che partirà in maniera ufficiale il 5 Gennaio 2026 e che rappresenta un cambio di paradigma, perché migliora il decoro urbano e offre un servizio più moderno ed efficiente”.

Sul fronte delle infrastrutture Beneventi annuncia: “a seguito di un puntuale lavoro da parte dell’Assessore Giuzio e dell’U.D. Viabilità, abbiamo già pronti i progetti per intervenire su circa venti aree periferiche, con un investimento complessivo di tre milioni di euro in nuovi asfalti” .

“Un altro risultato di grande rilievo è lo sblocco del Bando ATEM per la metanizzazione.

Finalmente si è sbloccata una situazione che penalizzava tante famiglie delle contrade: la gara partirà nei primi mesi del 2026 e Potenza sarà Comune capofila, con una disponibilità di circa 60 milioni di euro destinati in larga parte agli interventi nelle periferie. Anche in questo caso il lavoro congiunto con il Sindaco e l’Assessore Giuzio è stato determinante. – aggiunge – Parallelamente stiamo continuando a impiegare i fondi Terna e le compensazioni derivanti dall’installazione degli impianti eolici, che ci stanno permettendo di realizzare nuovi tratti di asfaltature nelle zone più esterne della città, con interventi già conclusi e altri in fase di avvio”.

“Nei giorni scorsi abbiamo inoltre finalizzato il Piano Neve, pronti ad attuarlo non appena necessario. Significativo e’ stato incontrare i 25 padroncini coinvolti nel servizio e definire l’impiego di 72 mezzi, così da essere pienamente operativi in caso di precipitazioni nevose persino abbondanti. Un’organizzazione che punta a garantire sicurezza e continuità dei collegamenti anche nelle aree più isolate” sottolinea l’assessore Beneventi.

“Prosegue poi il grande lavoro sul versante del decoro. Su 56 contrade ufficialmente riconosciute, siamo riusciti anche quest’anno e in soli sei mesi, a intervenire in circa 40, grazie al supporto continuo del personale del Consorzio di Bonifica, che ringrazio per la professionalità e la presenza costante sul territorio. – dichiara – Un capitolo particolarmente significativo riguarda la pubblica illuminazione. In questi mesi abbiamo ampliato il servizio in diverse ex contrade e programmato nuovi interventi, ma soprattutto siamo riusciti a riaccendere linee che erano spente da oltre dieci anni.

È il caso, ad esempio, della parte alta di Contrada Ciciniello, dove sono tornati in funzione 18 punti luce, restituendo sicurezza e vivibilità ai residenti”.

“Tutto questo rappresenta solo una parte della visione futura che stiamo costruendo: una città più ordinata, più curata, più sicura e più giusta, in cui ogni periferia possa finalmente sentirsi parte integrante della comunità.

È un percorso possibile grazie alla collaborazione continua con il Sindaco Vincenzo Telesca, sempre presente e disponibile e con l’Assessore Giuzio, con cui condivido molte delle progettualità in corso. – conclude Beneventi – Il nostro impegno continua, con tante nuove idee e interventi già in fase di programmazione, per garantire servizi migliori e un maggiore decoro a ogni singolo cittadino. Potenza merita una crescita equilibrata, e noi stiamo lavorando perché nessuna contrada resti indietro”