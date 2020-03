E’ di Potenza Luigi D’Angelo, Direttore Operativo della Protezione Civile che ha sostituito Borrelli in conferenza stampa

Come anticipato, oggi a causa di un lieve stato febbrile, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, non ha tenuto l’usuale conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus delle ore 18:00.

A fare il punto della situazione sono stati i direttori del DPC Agostino Miozzo e il potentino Luigi D’Angelo.

Direttore operativo per il coordinamento dell’emergenze della protezione Civile, D’Angelo è stato tra i primi soccorritori intervenuti nelle zone terremotate del Centro Italia nel 2016.

L’ing. D’Angelo ha 50 anni ma alle spalle vanta un’esperienza di tutto rispetto:

nel Giugno del 1997, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi della Basilicata a Potenza, con la votazione massima di 110/110, si è occupato di pianificazione e gestione emergenze a livello regionale e nazionale sempre nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile.

Sin dal luglio del 1999, poco dopo aver conseguito la Laurea presso l’Università della Basilicata, ha avuto l’opportunità di lavorare, a Roma, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di ingegnere direttore, all’interno dell’Ufficio “gestione delle emergenze”.

Negli ultimi 15 anni di attività presso il Dipartimento, ha acquisito una esperienza nel settore della pianificazione e gestione dell’emergenze di protezione civile prendendo parte diretta al coordinamento delle attività di soccorso ed assistenza svoltesi a seguito dei maggiori disastri verificatisi nel nostro paese ed all’estero, in qualità di responsabile del servizio metodologie, procedure e pianificazione.

L’esperienza maturata nei contesti internazionali, sia partecipando al coordinamento delle emergenze in diversi Paesi (terremoto in Turchia del 1999, Tsunami e terremoto nel Sud Est asiatico 2004, terremoto in pakistan 2005, terremoto nella Repubblica Popolare Cinese del maggio 2008, terremoto nella Repubblica di Haiti del gennaio 2010, tifone Hayan nella Repubblica delle Filippine 2013) che partecipando a percorsi formativi nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile che delle nazioni unite, lo ha portato alla nomina nel gennaio 2011 a responsabile del Servizio relazioni internazionali.

I nostri complimenti al potentino Luigi D’Angelo, autorevole figura della Protezione Civile Nazionale.

