Sparatoria a Brugherio (Monza): sono della Basilicata i due feriti. Questa la situazione

Due persone, padre e figlio di 50 e 26 anni, originarie di Scanzano Jonico, sono state ferite gravemente da otto colpi di pistola esplosi durante una lite avvenuta a Brugherio, in provincia di Monza.

Come spiega rainews “le vittime sono residenti nel Pavese.

Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di arrestare un uomo di 57 anni, accusato di tentato duplice omicidio e detenzione di arma da fuoco.

Tutto sarebbe nato da una discussione avuta tra l’aggressore e il proprietario della cascina dove i due stavano effettuando dei lavori.

A destare maggiori preoccupazioni il giovane: è ancora in pericolo di vita.

Stabile, seppur grave, il genitore“.